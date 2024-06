Spannend war es in Diedelkopf, wo es zwei Kandidaten gab: Wolfgang Ehlhardt (CDU) entschied mit 66,9 Prozent das Rennen für sich. Michael Walker (SPD) kam auf 33,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung in dem Kuseler Stadtteil lag bei 81 Prozent.

In Bledesbach bleibt Matthias Schäffler Ortsvorsteher. Er erhielt 121 Stimmen (78,1 Prozent) bei einer Wahlbeteiligung von 69 Prozent.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter