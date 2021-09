Vier Neuinfektionen vermeldet die Kreisverwaltung Kusel am Wochenende: eine in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und drei im Oberen Glantal. Der Inzidenzwert, berechnet unter Berücksichtigung der US-Streitkräfte, liegt bei 52,6. Mit der neuen Corona-Verordnung gelten auch der Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (coronainfizierte Krankenhauspatienten pro 100.000 Einwohner, bezogen auf die Westpfalz: 5,4) und der Covid-19-Anteil an der Intensivbettenkapazität (landesweit berechnet: 5,07 Prozent) als relevant. Überschreiten an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils zwei der drei Leitindikatoren eine bestimmte Grenze, wird die entsprechende Warnstufe ausgerufen, Stufe 1 (gelb) gilt automatisch. Aktuell liegt nur der Hospitalisierungswert am ersten Tag knapp in Warnstufe 2 (orange): fünf bis zehn.

Info



Sieben-Tage-Inzidenz: Warnstufe 1 – bis 100, Warnstufe 2 – 101 bis 200, Warnstufe 3 – über 200. Treffen von maximal 25 Personen im öffentlichen Raum, Geimpfte und Genesene werden nicht gezählt. Veranstaltungen in geschlossenen Räumen: maximal 250 nicht-immunisierte Menschen.

Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz, bezogen auf das Versorgungsgebiet Westpfalz: Warnstufe 1 – bis vier, Warnstufe 2 – fünf bis zehn, Warnstufe 3 – über zehn. Treffen von maximal zehn Personen, Geimpfte und Genesene ausgenommen. Veranstaltungen in geschlossenen Räumen: maximal 100 nicht-immunisierte Personen. Schulen: In weiterführenden Schulen gilt Maskenpflicht auch am Platz.