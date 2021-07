Das Gesundheitsamt meldete am Montag keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, sind noch sieben aktive Corona-Fälle im Kreis bekannt – je zwei im Oberen Glantal und und der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan sowie einer in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt unter Berücksichtigung der im Landkreis lebenden US-Militärangehörigen bei 1,3. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums wird mittlerweile kein Patient mit Coronavirus mehr behandelt. Das geht aus den mehrfach täglich aktualisierten Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin hervor.

Unterdessen sinkt auch die Nachfrage nach Corona-Tests im Kreis. In der Fieberambulanz Kusel des Westpfalz-Klinikums wurden nach Angaben der Kreisverwaltung in der vergangenen Woche vier PCR-Tests durchgeführt. Zudem wurden in den Schnelltestzentren des Kreises von 19. bis 25. Juli 815 Schnelltests durchgeführt. Seit der Inbetriebnahme am 8. März wurde in den Schnelltestzentren des Kreises 30.718 Proben genommen