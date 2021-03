Der Inzidenzwert für den Landkreis Kusel bleibt am Dienstag unverändert zum Vortag bei 24,2. Würden in die Berechnung, die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner, die im Kreis gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte einbezogen, läge er bei 22,9.

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurde am Dienstag eine Neuinfektion aus der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein gemeldet. Insgesamt 1620 bestätigte Corona-Fälle gibt es damit bisher im Landkreis. Als Genesen gelten 1528 Personen, 59 sind mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Von den 33 aktiven Infektionsfällen stammen je zwölf aus dem Oberen Glantal sowie aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, neun aus der VG Lauterecken-Wolfstein.

„Britische Mutante“ nimmt zu

Das Westpfalz-Klinikum informiert auf Anfrage der RHEINPFALZ, dass zurzeit keine Covid-19-Patienten im Kuseler Krankenhaus behandelt werden, auch nicht in Kirchheimbolanden. In Rockenhausen liegt ein Corona-Kranker auf der Isolierstation, in Kaiserslautern fünf, dazu zwei auf der Intensivstation. Einer wird invasiv beatmet.

30 Prozent der vom Klinikum abgegebenen Proben, die positiv auf Sars-Cov-2 getestet wurden, wiesen die „britische Mutante“ auf. Die langsam wieder ansteigenden Inzidenzwerte machten sich hauptsächlich am Standort Kaiserslautern bemerkbar. Von einer sogenannten dritten Welle könne jedoch aus Sicht des Westpfalz-Klinikums „(noch) nicht die Rede sein“.