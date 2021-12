Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag 40 Corona-Neuinfektionen. Aktuell sind 560 Personen an Covid-19 erkrankt, davon 316 im Oberen Glantal, 137 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein und 107 in Kusel-Altenglan. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, beträgt 273,4, die Hospitalisierungsinzidenz 3,99.

Ab Montag, 13. Dezember, 8 Uhr, vergibt der Kreis auf seiner Internetseite wieder Impftermine für den Zeitraum vom 27. bis 30. Dezember. Geimpft wird jeweils von 14 bis 20 Uhr.

In Quirnbach werden in der Hauptstraße 5 die Zeiten des Testzentrums erweitert. Ab sofort wird neben dienstags, freitags und sonntags auch samstags ab 18 Uhr getestet.