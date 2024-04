In der Gruppe eins hat die Tormaschinerie der SG Pfeffelbach/Konken an Gründonnerstag ihr Trefferkonto auf 119 hochgeschraubt. In der Gruppe zwei feierten die Reserveteams zweier A-Klasse-Klubs klare Erfolge. Eine dritte Mannschaft hatte mehr Mühe.

Gruppe eins

SG Theisbergstegen/Etschberg II (9er) - SG Pfeffelbach/Konken 0:8. Auch wenn noch 24 Punkte zu vergeben sind: Wer sollte daran zweifeln, dass die SG Pfeffelbach/Konken im Mai die Meisterschaft feiert. Am Donnerstagabend hat die noch immer ungeschlagene Elf um Trainer Danny Stieglhofer auch im Gastspiel bei der SG Theisbergstegen/Etschberg wenig Federlesens gemacht. Der Coach traf selbst zweifach, drei Treffer steuerten Benjamin Hinkelmann und Andreas Haak bei. Nico Buschauer hatte den Torreigen bereits in der 13. Minute eröffnet.

Die ebenfalls für Donnerstagabend angesetzte Begegnung zwischen der TSG Burglichtenberg II und dem SV Herschweiler-Pettersheim II ist ebenso wieder gestrichen worden wie die für Samstag geplante Partie zwischen den „Dälern“ und der SG Hirsau II. Der Platz war offenkundig unbespielbar, auch die Erste Mannschaft der TSG hat deswegen in die Röhre schauen müssen.

C-Klasse Gruppe II

SV Nanz-Dietschweiler III - SV Kottweiler-Schwanden II 2:1. Welch gelungener Heimspiel-Tag für den SV Nanz-Dietschweiler: Drei Partien, drei Siege gab’s an Karsamstag am Glan zu feiern. Vorm Kantersieg der Bezirksliga-Truppe gegen Alsenborn und dem Erleichterungs-Dreier für die abstiegsgefährdete Reserve gegen Kottweiler-Schwanden hatte die dritte Garnitur schon den Auftakt erfolgreich gestaltet. Gegen die Kottweilerer Zweite hatte Daniel Luthringshauser nach guter halber Stunde den Grundstein gelegt. Zwar gelang dem SV Kottweiler-Schwanden nach 70 Minuten durch Katene Dioubate der Ausgleich. Doch acht Minuten später brachte Dominik Rau die „Blauen“ wieder in Front. Der Vorsprung sollte halten.

SV Miesau II - FC Queidersbach II (9er) 7:0. Klare Sache zwischen den beiden A-Klasse-Reserveteams: Spitzenreiter SV Miesau wurde seiner Favoritenrolle gerecht und triumphierte hochverdient. Die Treffer verteilten sich auf fünf Schützen. Iven Krüger und Yannic Harder gelang jeweils ein Doppelpack, zudem trafen Maurice Anschau, Eric Harder und Daniel Dirlein.

SG Pfeffelbach/Konken (9er) - SV Mackenbach II 1:5. Anders als die Erste, logiert die Zweite Mannschaft der SG Pfeffelbach/Konken im Keller. Gegen den Tabellenzweiten SVM war nichts auszurichten, auch wenn die Gastgeber durch Sebastian Jung nach guter Viertelstunde in Führung gingen. Emil Bäcker sowie Kenny-Andre Beysiegel und Aaron Groß mit jeweils zwei Toren besiegelten den Sieg der Mackenbacher.