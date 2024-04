In der Fußball-C-Klasse Kusel-Kaiserslautern hat sich der SV Herschweiler-Pettersheim gegen die SG Pfeffelbach/Konken II einen Punkt erkämpft. Es war erst die zweite Partie, die der wahrscheinliche künftige Meister der Gruppe eins nicht gewonnen hat. Der SV Mackenbach II feierte in der Gruppe zwei einen furiosen Auswärtssieg in Queidersbach.

Gruppe 1

SV Herschweiler-Pettersheim II - SG Pfeffelbach/Konken 2:2. Die Hausherren zeigte eine starke Leistung und fügten der SG Pfeffelbach/Konken den zweiten Punktverlust der Saison zu. Nachdem Hinkelmann das 1:0 für die Gäste erzielt hatte, drehten Eichhorn und Freiberger die Partie noch vor der Pause zum Stand von 2:1. Im zweiten Durchgang war es erneut Hinkelmann, der mit seinem 2:2-Ausgleichstreffer den Gästen noch einen Zähler rettete.

SG Föckelberg/Bosenbach II - SpVgg Welchweiler 0:6. Die Gäste waren die klar bessere Mannschaft und führten bereits zur Pause mit 4:0. Die SpVgg hatte auch im zweiten Durchgang alles unter Kontrolle und gewann mit 6:0. Denis Miller gelang ein Doppelpack, zudem trafen Marvin Kupferschläger, Böser, Hahn und Christmann.

TuS Glan-Münchweiler II - SV Hefersweiler 3:2. Mit einer starken ersten Halbzeit legte Glan-Münchweiler den Grundstein für den Heimsieg. Schumacher (2) und Schmitt sorgten für die 3:0-Führung. In der Schlussphase kam Hefersweiler durch einen Doppelpack von Sebastian noch auf 2:3 heran, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden.

TSG Burglichtenberg II - SV Kaulbach-Kreimbach 0:6. Die Gäste zeigten sich angriffslustig und gewannen mit 6:0. In beiden Halbzeiten trafen die "Kaulis" dreifach. Die TSG zeigte sich offensiv zu harmlos und offenbarte defensiv zu viele Lücken. Torschützen waren mal wieder die, die das am besten können: Pascal Krauth wusste die Abwehrschwächen gleich vierfach zu nutzen. Frederico Kisadi steuerte die anderen beiden Treffer bei.

SG Hirsau II - US Youth Soccer Europe 0:2. Nach einem ersten Abschnitt mit nur wenig Höhepunkte gelang Alfredo Garcia in der 53. Minute der 1:0-Führungstreffer für die US-Amerikaner. Die Gäste gaben das Spiel auch nicht mehr aus der Hand und erhöhten in der 88. Minute zum 2:0-Endstand durch Tobias Fährmann.

TuS Landstuhl - SG Theisbergstegen-Etschberg 16:0. In einer einseitigen Begegnung sahen die Gäste kein Land. Der TuS Landstuhl dominierte nach Belieben und feierte einen hochverdient-hohen Heimsieg. Die Tore erzielten Jung (5), Hentrup (4), Schneider (6) und Brune.

Gruppe 2

SV Nanz-Dietschweiler III - SG Pfeffelbach/Konken II 3:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit überzeugte Nanz-Dietschweiler im zweiten Durchgang. Rau, Brand und Lehmann sorgten durch ihre Tore für einen 3:0-Heimsieg.

FC Queidersbach II - SV Mackenbach II 0:13. Die zweite Mannschaft des FC Queidersbach musste eine deutliche Heimpleite einstecken. Die Gäste aus Mackenbach lagen bereits zur Pause mit 8:0 vorne und schraubten den Spielstand noch auf 13:0 hoch. Groß (5), Andrä, Blauth (3), Krämer (2), Beysiegel und ein Eigentor stellten den Endstand her.

SpVgg Welchweiler II - SV Miesau II 0:2. Nach 45 Minuten ging es torlos in die Halbzeitpause. Im zweiten Abschnitt sorgte ein Doppelschlag für die Entscheidung. In der 63. und 68. Minute schlug Miesau zu und gewann in der Folge mit 2:0.

SV Spesbach II - SSC Landstuhl II 5:0. Spesbach wurde seiner leichten Favoritenrolle gerecht und gewann verdient mit 5:0. Zur Pause lag der SSC mit 0:2 hinten. In der Schlussphase baute Spesbach die Führung bis zum 5:0-Endstand aus.