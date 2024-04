In der Fußball-C-Klasse Kusel-Kaiserslautern hat der SV Miesau II sein Heimspiel gegen Ramstein III klar gewonnen und führt – mit einem Spiel weniger – vor Verfolger Mackenbach II die Tabelle an. Aufstieg? sollte die Erste aus der A-Klasse aufsteigen, ist da nichts drin. In der Guppe 1 bleibt der Tabellenzweite SV Kaulbach-Kreimbach auf Kurs Richtung Vizemeisterschaft.

Gruppe 1

SG Schrollbach/Hauptstuhl II - TuS Landstuhl 0:6. Überragender Mann der Partie war Benedikt Stutzinger, der vier Treffer für den TuS erzielte. Kahrau und Hentrup steuerten die beiden weiteren Tore zum 6:0-Auswärtssieg für Landstuhl bei.

SG Haschbach/Schellweiler II - TuS Glan-Münchweiler II 4:2. Nachdem die Hausherren mit der frühen 1:0-Führung einen optimalen Start erwischten, meldete sich der TuS zurück und drehte das Spiel zum Stand von 2:1 für Glan-Münchweiler. Im weiteren Verlauf der Partie zeigten sich die Hausherren jedoch als spielstärker und entschieden die Partie mit 4:2 für sich. Torschützen: Fuchs, Bortscher (3) - Sofsky (2).

SV Kaulbach-Kreimbach - SV Herschweiler-Pettersheim II 8:2. In einer torreichen Begegnung dominierten die „Kaulis" über weite Strecken. Nach einer 3:2-Halbzeitführung erhöhten die Hausherren das Tempo und sorgten für einen furiosen 8:2-Heimerfolg. Karsten Barz und Sebastian Kunze sowie die Torschützen vom Dienst – Pascal Krauth (mit Doppelpack) und Frederico Kisadi (gleich vierfach) erzielten die Treffer der Hausherren. Für den SVH waren Eduard Titov und Zachary Robinson erfolgreich.

Gruppe 2

FV Kindsbach II - SpVgg Welchweiler II 5:0. Nach einer 2:0-Pausenführung behielt Kindsbach auch im zweiten Durchgang die Oberhand und gewann mit 5:0. Thum (2), Winter, Simon und Lüer erzielten die Tore.

SSC Landstuhl II - SV Nanz-Dietschweiler III 4:1. Der SSC zeigte eine überragende erste Halbzeit und erspielte sich eine 4:0-Pausenführung. Im zweiten Durchgang ließen die Kräfte beim SSC etwas nach, doch die Gäste konnten daraus kaum Kapital schlagen. Lehmann erzielte immerhin das 1:4 für Nanz-Dietschweiler. Zuvor hatten Enikeew, Weiß (2) und Braun für Landstuhl getroffen.

SG Breitenbach-Dunzweiler II - SV Kottweiler-Schwanden II 11:6. Den Zuschauer in Breitenbach wurde eine spektakuläre Partie geboten. Beide Teams leisteten sich zwar auch viele Fehler, doch die Offensivfreunde bestimmte das Spiel. Nachdem es zur Pause noch 5:5-Remis stand, bestimmte die SG den zweiten Durchgang und gewann mit 11:6.

SV Miesau II - FV Ramstein III 5:0. Mit dem Halbzeitpfiff gelang Krüger der 1:0-Führungstreffer für Miesau (45.). Im zweiten Abschnitt zeigten sich die Hausherren konsequent und bauten den Vorsprung bis zum 5:0-Endstand aus. Krüger, Otto, Harder und Jung waren erfolgreich.

FC Queidersbach II - SV Spesbach II 0:9. Spesbach war von Beginn an klar dominant und gewann hochverdient mit 9:0. Neben einem Eigentor lauteten die Torschützen Witt, Richter (2), Moses, Bohrmann, Gheralia und Croot (2).