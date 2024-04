In der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord dreht die TSG Zellertal II die Partie gegen die Zweitbesetzung der SG Stetten/Gauersheim. In der Gruppe Süd sorgt ein Last-Minute-Elfmeter für eine Punkteteilung im Topspiel zwischen der SG Frankenstein/Weidenthal und der SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II.

Gruppe Nord

TuS Finkenbach/Waldgrehweiler - SV Gundersweiler II 3:1. Die Gäste leisteten über weite Strecken gute Defensivarbeit gegen den Tabellenführer. Erst in der 69. Minute gelang dem Favoriten der Führungstreffer durch Jens Eich. Nur kurze Zeit später glich Marc Schiff (76.) aus. In der 82. Minute traf erneut Eich und brachte Finkenbach wieder in Führung. Lukas Hautz entschied die Partie mit seinem Treffer in der 89. Minute dann zugunsten der Gastgeber. Mit dem knappen Arbeitssieg setzt sich die Siegesserie der TuS Finkenbach/Waldgrehweiler fort. Mit voller Punkteausbeute (48 Punkte aus 16 Spielen) bleiben sie unangefochtener Ligaprimus.

SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach II - SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil II 1:0. In einem Spiel auf Augenhöhe mit wenigen Strafraumaktionen auf beiden Seiten gelang den Gastgebern der einzige Treffer des Tages. Der eingewechselte Endrit Pllana traf in der 59. Minute per Sonntagsschuss. In Summe war der Heimsieg verdient, die Gäste brachten keinen einzigen Schuss aufs Tor der Hausherren.

SG Appeltal II - SG Eintracht Kaiserslautern II 2:2. Bereits nach drei Minuten brachte Elias Herrgen die Gastgeber in Führung. Nicklas Antweiler erhöhte in der 33. Minute auf 2:0. Die direkte Antwort hatte Marius Schulz parat, der in der 36. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Nach dem Seitenwechsel war es wieder Schulz, der in der 51. Minute auch noch den Ausgleichstreffer erzielte. Die Gäste drängten auf den Sieg, schafften es im weiteren Spielverlauf jedoch nicht mehr einen weiteren Treffer nachzulegen.

TSG Zellertal II - SG Stetten/Gauersheim II 4:1. Max Frasch erzielte mit dem ersten Angriff der Gäste den Führungstreffer. Die abgeklärten Zellertaler zeigten sich davon allerdings unbeeindruckt und glichen in der 10. Minute durch Luca Bosle aus. Im zweiten Durchgang zeigte die TSG ihre spielerische Stärke und drehte das Spiel. Christopher Kabs brachte die Hausherren in der 61. Minute erstmals in Führung. Direkt im Anschluss erhöhte Justin Ludwig (64.) auf 3:1. Nach dem zweiten Treffer von Kabs in der 83. Minute war der 4:1-Heimsieg des Tabellenvierten dann endgültig besiegelt.

FC Marnheim - TuS Bolanden II 5:1. Die Gastgeber lagen nach einer halben Stunde, durch einen verwandelten Strafstoß von Christian Selle, in Führung. Bolanden erzielte jedoch kurz nach der Halbzeitpause den Ausgleich durch Hamidullah Joshanpour (49.). Marnheim hatte sofort die richtige Antwort in Form von Michael Schneider parat, der nur zwei Minuten später die Führung wiederherstellte. In der Folge erspielte sich die zweitbeste Offensive der Liga zahlreiche Chancen heraus, die dann in Tore umgemünzt wurden. Dominik Mersy mit einem Doppelpack (66., 75.) und Laszlo Virga (78.) trafen zum verdienten 5:1-Heimsieg.

SSV Dreisen - FV Kriegsfeld 1:2. Der bislang punktlose Tabellenletzte SSV Dreisen führte bereits in der 2. Minute durch einen Treffer von Yannick Bumb. Allerdings schafften es die Hausherren nicht die Führung auszubauen. Die Gäste hingegen nutzten ihre letzte Torchance des ersten Durchgangs. Mirco Möbus (45. +3) erzielte kurz vor dem Pausenpfiff den Ausgleich. Der in der 73. Minute eingewechselte Janis Stephan traf wenige Sekunden nach seiner Einwechselung zum umjubelten 2:1-Auswärtssieg für den FV Kriegsfeld.

Gruppe Süd

SG Siegelbach/Erfenbach III - SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II 0:5. Die Gäste machten bereits im ersten Durchgang alles klar und führten zur Pause mit 4:0. Auch in Halbzeit zwei bestimmten die Hochspeyerer das Spielgeschehen. Dementsprechend war der Torhunger nicht mehr ganz so groß, erzielten aber auch im zweiten Durchgang noch ein weiteres Tor und gewannen verdient mit 5:0. Die Gastgeber kamen über die gesamten 90 Minuten kein einziges Mal zwingend vors Tor und gehen zum 13. Mal in Folge leer aus. Die Tore für die SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II erzielten Christian Giebert (11.), Philipp Quednau (28.), Niklas Schaak (35.), Nils Oppermann (44.) und Hendrik Schuck (79.).

FC Erlenbach II - VfL Kaiserslautern II 3:1. Maximilian Lorenz erzielte in der siebten Spielminute den Führungstreffer für die Hausherren. Kurz vor dem Pausenpfiff traf Guy Talla zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang hatte Erlenbachs Zweitbesetzung wieder mehr vom Spiel und ging erneut in Führung. Jonathan Bernhardt-Peukert traf in der 76. Minute zum 2:1. In der 81. Minute traf Maximilian Lorenz zum zweiten Mal, als er einen Elfmeter verwandelte und somit den 3:1-Endstand herstellte.

TuS Ramsen II - SG Eintracht Kaiserslautern 1:4. Hector Sandler per Elfmeter (9.) und Marc Gehrke (21.) stellten vor der Pause auf 2:0 für die Eintracht. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Justin Ritter (46.) auf 3:0. Maximilian Hopp gelang lediglich der Ehrentreffer in der 53. Minute für die Zweitbesetzung der „Keiler“. In der 79. Minute traf erneut Gehrke zum 4:1 für die Gäste und entschied die Partie damit vorzeitig.

TuS Finkenbach/Waldgrehweiler II - SV Mölschbach II 1:1. Im direkten Duell zweier Tabellennachbarn stand es über eine Stunde lang 0:0. Erst in der 68. Minute traf Marc Schäfer für Finkenbachs Zweitbesetzung. Allerdings gelang den Gästen aus Mölschbach in der 90. Minute der Lucky Punch und entführte spät einen Punkt aus Finkenbach. In der Tabelle bleibt Mölschbachs Zweitbesetzung somit unverändert auf Platz fünf bei zwei Zählern Vorsprung. TuS Finkenbach/Waldgrehweiler II belegt derzeit Platz sechs, absolvierte allerdings auch zwei Spiele weniger.

NMB Mehlingen-Baalborn II - SV Mehlbach 1:1. Nach torloser erster Hälfte sah sich der Favorit aus Mehlbach in der 50. Minute nach einem Eigentor dem Rückstand entgegen. In der hitzigen Schlussphase mit vielen Fouls und Gelben Karten traf der SVM dann doch noch ins gegnerische Tor. Ali Teltik erzielte in der 83. Minute den Treffer zum 1:1-Endstand. Der SV Mehlbach lässt damit zum zweiten Mal in Folge Punkte liegen, steht aber weiterhin mit einem Punkt Vorsprung an der Tabellenspitze.

SG Frankenstein/Weidenthal - SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II 1:1. Im Topspiel zwischen dem Tabellenzweiten und dem Tabellendritten lagen die Gäste bereits nach drei Minuten, dank des Treffers von Marc Bollenbacher, in Führung. Im zweiten Durchgang wurde die Tonart etwas ruppiger, innerhalb von zehn Minuten zeigte der Unparteiische den Gästeakteuren vier Mal den Gelben Karton. In der fünften Minute der Nachspielzeit bekamen die Gastgeber dann einen Elfmeter zugesprochen. Florian Schulz verwandelte anschließend und rettete den wichtigen Punkt im Kampf um den Aufstieg.