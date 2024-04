In der Gruppe Nord der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg nahm die TuS Finkenbach/Waldgrehweiler erfolgreich die Hürde im Topspiel gegen die SG Eintracht Kaiserslautern II und ist nun auf der Schlussgeraden Richtung B-Klasse. In der Gruppe Süd übernimmt die SG Frankenstein/Weidenthal nach einem Sieg gegen den bisherigen Ligaprimus SV Mehlbach die Tabellenführung.

Gruppe Nord

SG Eintracht Kaiserslautern II - TuS Finkenbach/Waldgrehweiler 0:2. Finkenbachs Goalgetter Jens Eich entschied die Partie mit seinen beiden Toren. Nach dem Führungstreffer in der 28. Minute traf er im Topspiel auch im zweiten Durchgang zum 2:0-Endstand (54.). Die Hausherren konnten zwar über weite Strecken mit den stark aufspielenden Gästen mithalten, blieben jedoch ohne Torerfolg. Die TuS Finkenbach/Waldgrehweiler siegte am Ende zwar knapp, allerdings auch verdient und grüßt weiterhin bei voller Punkteausbeute von der Tabellenspitze. Für die SG Eintracht Kaiserslautern II geht es nun in die heiße Phase im Kampf um den Relegationsplatz, den sie derzeit mit einem Zähler Vorsprung vor Marnheim belegen.

SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil II - TuS Bolanden II 1:2. Im ersten Durchgang spielten beide Mannschaften auf Augenhöhe, Strafraumszenen waren jedoch auf beiden Seiten größtenteils Mangelware. Hamidullah Joshanpour brachte die Gäste nach neun Minuten in Führung, danach gab es bis zum Halbzeitpfiff keine nennenswerten Aktionen. Die Hausherren kamen deutlich stärker aus der Kabine zurück und spielten in der zweiten Halbzeit von Beginn an auf das Tor der Bolander. Ein kurioses Eigentor der Gäste bescherte der SG dann den Ausgleich. Die Gäste überstanden jedoch die langanhaltende Druckphase der Gastgeber und trafen in der 82. Minute zum erneuten Führungstreffer. Marlon Ries erzielte den Siegtreffer sehenswert aus rund 20 Metern. Danach entglitt dem Schiedsrichter in der hitzigen Endphase des Spiels, die dann nur noch von Fouls geprägt war. Ein Platzverweis für die Hausherren in der 84. Minute entschied die Partie dann endgültig. In Summe war der Auswärtserfolg der Bolander, die damit von Platz elf auf Platz zehn in der Tabelle ziehen, allerdings verdient.

SG Stetten/Gauersheim II - SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach II 0:4. Nach torloser erste Hälfte waren es die Gäste, die den längeren Atem hatten. Endrit Pllana traf in der 66. Minute zum Führungstreffer der SG Eiche. Fabian Schönfeld erhöhte nur drei Minuten später auf 0:2, wodurch die Partie im Grunde schon entschieden wurde. Christian Buhrmann (88.) und Steffen Mangold (90.) stellten mit ihren beiden Treffern kurz vor Schluss den 0:4-Endstand her.

FV Kriegsfeld - TSG Zellertal II 0:2. Die Favoriten aus Zellertal wurden ihrer Rolle, nach leichten Anlaufschwierigkeiten, gerecht. Der Toptorschütze der Gäste traf in der 42. Minute zur verdienten Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Maximilian Müller auf 0:2 (54.). Die Hausherren bemühten sich, Abschlüsse auf das Tor der Gäste zu bringen, kamen dabei jedoch zu selten über das Mittelfeld der TSG hinaus. Die Zweitbesetzung der TSG Zellertal II hält mit dem Sieg ihr Chancen auf den Relegationsplatz am Leben. Mit 37 Punkten aus 17 Spielen fehlt derzeit nur ein Punkt auf die SG Eintracht Kaiserslautern II, die den Relegationsplatz belegt und aus ebenfalls 17 Spielen 38 Punkte einfahren konnte.

SV Gundersweiler II - SSV Dreisen abgesagt. Die Gäste traten nicht an. Die Partie wird mit 2:0 für den SV Gundersweiler II gewertet.

Gruppe Süd

SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II - SG Siegelbach/Erfenbach III 5:0. Der haushohe Favorit belohnte sich erst kurz vor Ende der ersten Hälfte mit einem Treffer. Jan Hennig erzielte das 1:0 in der 44. Minute. Nach dem Seitenwechsel bescherte ein Doppelschlag von Marvin Forrell (55.) und Simon Pleger (56.) die deutliche 3:0-Führung der Hausherren. Pleger schnürte mit seinem Treffer zum 4:0 in der 68. Minute dann den Doppelpack. Kurz vor Ende der Partie traf Joshua Wirth (87.) zum souveränen und verdienten 5:0-Heimsieg.

SV Mölschbach II - NMB Mehlingen-Baalborn II 1:7. Die Gäste dominierten von Beginn an und führten bereits zur Pause mit 3:0. Beim Stand von 0:4 verkürzten die Hausherren, durch Mark Walter, in der 70. Minute auf 1:4, der Treffer kam allerdings zu spät. Der NMB legte daraufhin noch drei weitere Treffer nach und feierte den Kantersieg. Für die zweite Garde des NMB Mehlingen-Baalborn trafen Dennis Stortz (4), Luca Christmann (2) und Jules Dörrschuck.

SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II - FC Erlenbach II 2:5. Christian Giebert erzielte in der zwölften Minute den Führungstreffer für die Hausherren. Erlenbach hatte die Antwort darauf prompt parat und glich direkt nach Wiederanstoß aus. Den Treffer in der 13. Minute erzielte Maximilian Lorenz. Mit der ersten Aktion nach dem Seitenwechsel traf wieder Giebert (46.) zur erneuten Führung der Gastgeber. Auch auf der anderen Seite durfte sich Maximilian zum zweiten Mal in die Torschützenliste eintragen, als er nur drei Minuten später erneut zum Ausgleich traf. Mit seinem dritten Treffer in der 78. Minute brachte Lorenz seine Mannschaft dann erstmals in Führung. Lukas Konrad (84.) und Ruben Stinner (89.) machten mit ihren beiden Treffern den verdienten 5:2-Auswärtserfolg dann perfekt.

FSV Kaiserslautern - TuS Ramsen II 3:3. Daniel Schumacher (24.) erzielte den einzigen Treffer des ersten Durchgangs und sorgte somit für die Pausenführung des FSV. Direkt nach dem Seitenwechsel verwandelte Robert Roos (47.) einen Strafstoß für die Gäste zum Ausgleich. Die Hausherren erwischten danach aber eine stärkere Phase, in der sie durch Enrico Igel (58.), erneut in Führung gingen. Daniel Schumacher (67.) baute diese Führung auf 3:1 aus. Die „Keiler“ bewiesen jedoch Moral und erzielten in der 76. Minute den Anschlusstreffer in Form von Nico Heyder. Durch den Treffer schöpften die Gäste neue Energie und schafften es dank Leon Rörig (81.) noch zum Remis.

SV Mehlbach - SG Frankenstein/Weidenthal 0:5. Die SG Frankenstein/Weidenthal erwischte den perfekten Start im Gipfeltreffen. Dank der Treffer von Jan Wolf (2.), Daniel Schmitt (12.) und Paul Luca Preuß (20.) gingen die Gäste mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Pause. Im zweiten Durchgang traf Preuß zweifach (70., 80.), wodurch der hochverdiente Auswärtssieg besiegelt war, und er seinen Hattrick schnürte. Die Gastgeber hatten der starken Offensive der Gäste kaum etwas entgegenzusetzen und waren auch vor dem gegnerischen Tor zu ungefährlich. Durch den Sieg führt die SG Frankenstein/Weidenthal die Gruppe Nord der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg wieder an. Der SV Mehlbach rutscht von der Tabellenspitze auf den dritten Platz ab und ist punktgleich mit der SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II (beide 40 Punkte).

SG Eintracht Kaiserslautern - TuS Finkenbach/Waldgrehweiler II 3:3. Eintrachts Routinier Hector Sandler traf in der 35. Minute zur Führung der Gastgeber. Die Gäste drehten die Partie allerdings noch vor Ende der ersten Hälfte. Fabian Ritzmann (43.) und Silas Weber (44.) trafen zum 1:2-Pausenstand. Marc Gehrke glich in der 59. Minute aus, ehe Tim Rahn nur fünf Minuten später die Zweitbesetzung der TuS Finkenbach/Waldgrehweiler erneut in Führung brachte. Bis kurz vor Schluss sah es nach einem knappen Sieg für die Gäste aus, bis die Eintracht in der fünften Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter zugesprochen bekam. Diesen übernahm Hector Sandler, der zum umjubelten Ausgleichstreffer in letzter Minute traf.