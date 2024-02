Am Mittwoch war es mal wieder so weit: Den ganzen Tag fuhren im öffentlichen Nahverkehr keine Busse. Anlass war ein Streik, der nicht nur den Landkreis Kusel, sondern ganz Rheinland-Pfalz betraf. Das wirkte sich auch auf Schulen im Kreis aus.

„Überall fehlen einige Schüler, aber es ist noch im Rahmen“, teilt das Sekretariat der IGS Schönenberg-Kübelberg auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit. Der Unterricht könne normal stattfinden. „Das war bei anderen Streiks schon schlimmer.“ An der Realschule plus in Kusel musste ebenfalls kein Unterricht ausfallen, aber viele Kinder hätten es wegen des Streiks nicht in die Schule geschafft. „Es ist echt anstrengend mittlerweile, weil es in letzter Zeit so oft vorkommt“, heißt es auf Anfrage. Ein Problem sei, dass die Streiks meist sehr kurzfristig angekündigt werden. So sei es für die Schule unmöglich, sich darauf vorzubereiten. „Das hat dann schon Einfluss auf den Schulbetrieb.“

Am Lauterecker Veldenz-Gymnasium seien nur wenige Schüler betroffen gewesen. „Die Mehrheit ist da“, wird beim Anruf der RHEINPFALZ versichert. Insgesamt habe sich der Streik nicht so negativ ausgewirkt wie befürchtet. Ab Donnerstag, 22. Februar, soll der Busverkehr wieder in gewohnter Weise fließen.