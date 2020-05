Bis zu knapp fünf Stunden mussten Bürger in St. Julian am Donnerstagabend auf Strom verzichten. Gegen 17.30 Uhr war es zu einer Störung im Netz der Pfalzwerke gekommen. Grund: ein brennender Holzmast. In der Folge gab es einen Stromausfall in Teilen der Gemeinde St. Julian. Laut Pfalzwerke blieben Haushalte zwischen 54 Minuten und 4:49 Stunden unversorgt.