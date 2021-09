Die Bito-Stiftung in Meisenheim hat der Jugendfeuerwehr in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan 1000 Euro gespendet. Dieses Geld soll dazu verwendet werden, Ausbildungsmaterial für die Jugendgruppen zu kaufen. Die Bito-Stiftung, die eng mit der Firma Bito-Lagertechnik und ihrem Gründer Fritz Bittmann verbunden ist, hat es sich zum Ziel gesetzt, Projekte von und für junge Menschen in der Region zu unterstützen.