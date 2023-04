Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lieder von Trinkgelagen, Streitereien, Aufständen, aber auch der ganz großen Liebe: In der evangelischen Kirche in Wiesweiler klang es am Samstag ein wenig wie in einem irischen Pub, als die fünfköpfige Celtic-Folk-Band The Fenians zu Gast war.

Fulminant startete die Band aus Homburg mit dem Klassiker „Whiskey In The Jar“ – typisch irisch, vielfach von namhaften Musikern gecovert – und setzte damit eine erste Duftmarke.