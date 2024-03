Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wieder ans Tor zur A-Klasse anklopfen? Gerne doch! Dazu gilt für die TSG Burglichtenberg am Wochenende aber fast schon das Motto „Verlieren verboten“. Wenn das aber nur so einfach wäre, denn es geht am Sonntag (15 Uhr) ausgerechnet zu Spitzenreiter SV Herchweiler-Pettersheim.

Vor dem kommenden Spieltag zeigt der Vierkampf an der Spitze der B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Nord das folgende Tabellenbild: SV Herschweiler-Pettersheim (17 Spiele/41 Punkte), SG Theisbergstegen-Etschberg