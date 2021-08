„Stadtentwicklung – Wir gestalten“ heißt es beim Bürgerworkshop am Donnerstag, 26. August, ab 19 Uhr im Veldenzschloss in Lauterecken. Themenbereiche, zu denen in Gruppen- und Stationenarbeit Ideen entwickelt werden sollen, sind: Freiflächen in der Stadt, Nutzung in der Stadt, Barrierefreies Lauterecken, Zukunftswerkstatt Lauterecken sowie „Lauterecken sieht #grün“ und „Lauterecken sieht #blau“ (Aufenthaltsqualität auf Grünflächen sowie an Glan und Lauter). Der Bürgerworkshop ist die erste Präsenzveranstaltung zum Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (Isek). Die Auftaktveranstaltung hatte wegen Corona mehrfach verschoben werden müssen, schließlich war als Ersatz im Juni eine Bürgerbefragung mit Postkarten, die ausgefüllt werden konnten, gestartet worden. Das Planungsbüro BBP begleitet die Stadt auf dem Weg zum integrierten Entwicklungskonzept. Fragen zur Veranstaltung am Donnerstag beantworten Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis (0151 61529597 oder 06382 4030449) und Annemarie Lorenz von der Verbandsgemeindeverwaltung (06382 791201).