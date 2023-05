Der Arbeitsmarkt in der Westpfalz hat im Mai eine leichte Belebung erfahren, nachdem in den Monaten zuvor die sonst übliche Frühjahrsbelebung ausgeblieben war.

Die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens registrierte zum Stichtag Mitte Mai in den kreisfreien Städten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken sowie in den Landkreisen Kaiserslautern, Kusel, Südwestpfalz und dem Donnersbergkreis insgesamt 16.415 Arbeitslose. Das waren 291 beziehungsweise 1,7 Prozent weniger als im April und 1376 (plus 9,1 Prozent) mehr als im Mai des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,9 Prozent, also ein Prozentpunkt unter dem Wert vom Vormonat.

Positiv bewertet die Agentur für Arbeit auch die Entwicklung im Kreis Kusel. Dort waren im Mai 1583 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet – 40 weniger (minus 2,5 Prozent) als im April und 142 (plus 9,9 Prozent) mehr als im Mai 2022. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 Prozentpunkt auf nun 4,4 Prozent gesunken (Mai 2022: 4,0 Prozent).

Der Leiter Agentur für Arbeit, Peter Weißler, betont, dass die Arbeitgeber in der Region dringend nach Fachkräften suchen. „Mit Blick auf das breite Arbeitsstellenangebot versprechen wir uns nach den Pfingstferien weitere Einstellungen in den Unternehmen und damit verbunden einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit“, wird Weißler in einer Mitteilung zitiert. Zum Stichtag im Mai waren bei der Agentur für Arbeit 6501 offene Stellen registriert, 138 weniger als im April und 475 weniger als im Mai vergangenen Jahres. Im Kreis Kusel wurden dem Arbeitgeber-Service in den vergangenen vier Wochen von den Unternehmen 54 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren sieben weniger als im April und 26 weniger als im Mai 2022. Es befanden sich zum Zähltag 693 offene Stellen im Bestand.