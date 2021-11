Autofahrer in und um Brücken müssen sich auf Umwege einstellen. Die Kreisstraße (K) 7, die von Brücken in Richtung Börsborn führt, ist ab Montag, 29. November, wegen Bauarbeiten für den Verkehr gesperrt. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt, wird im Bereich der Grubenstraße 17 die Böschung auf einer Länge von knapp 35 Metern erneuert. Um einem Abrutschen der Straße auf das darunterliegende Grundstück vorzubeugen, müssten die Arbeiten umgehend und unter Vollsperrung erfolgen, ergänzt der Landesbetrieb. Je nach Witterung sind für die Arbeiten knapp drei Wochen eingeplant. Kosten: rund 130.000 Euro. Die Umleitung wird ab der Ortsmitte ausgeschildert und führt entweder über die Bundesstraße nach Steinbach bis Börsborn (K 8) oder über die Bundesstraße nach Schönenberg-Kübelberg über Gries (K 9) und dann nach Börsborn beziehungsweise jeweils in umgekehrter Richtung. Der Landesbetrieb weist darauf hin, dass Anwohner der Gruben- und der umliegenden Straßen ihre Grundstücke anfahren können.