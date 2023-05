Eschenau, ein Ortsteil von St. Julian, ist am Dienstag, 23. Mai, rund drei Stunden lang ohne Strom. Wie die Pfalzwerke mitteilen, werden zwischen 8 und 11 Uhr Arbeiten am Stromnetz durchgeführt. In diesem Zeitraum könne auch keine Energie aus Eigenerzeugungsanlagen eingespeist werden. Der Energieversorger empfiehlt, empfindliche Geräte – zum Beispiel Computer, Fernseher und Telefonanlagen – vom Netz zu trennen und erst wieder zuzuschalten, nachdem die regelmäßige Stromversorgung wiederhergestellt ist. Fragen beantwortet das Service-Team der Pfalzwerke unter der Telefonnummer 0621 5852560.