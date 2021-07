Der Kreispokal-Wettbewerb aus der Vorsaison ist gerade beendet, da stehen auch schon die ersten Pokalspiele der Saison 2021/2022 auf dem Plan. Im Verbandspokal kommt es zu einem Kreisderby, zudem ist der TuS Bedesbach-Patersbach dort aktiv.

Am Sonntag um 17 Uhr empfängt der TuS im heimischen Glantalstadion den Ligakonkurrenten vom FV Bruchmühlbach. Zeitgleich steigt in Wolfstein das Duell des Vorjahresfinalisten im Kreispokal, den gastgebenden Rowos gegen den klassenhöheren SV Nanz-Dietschweiler. Die beiden Sieger treffen im Zweitrundenspiel genau eine Woche später aufeinander. Dann werden auch zwei weitere Mannschaften aus dem Landkreis Kusel in den Wettbewerb einsteigen: Die SG Veldenzland hat am Freitag (6. August, 19.30 Uhr) den VfR Kirn in Medard zu Gast, sonntags (17 Uhr) hat der TuS Glan-Münchweiler, als Halbfinalist im letzten Kreispokal für den Verbandspokal qualifiziert, Heimrecht gegen den Landesligisten VfB Reichenbach.

Auch im Kreispokal geht’s schon wieder weiter

Das Spiel zwischen der SG Haschbach/Schellweiler II und dem SV Hauptstuhl II eröffnet am Donnerstagabend (19.30 Uhr in Schellweiler) die neue Kreispokalrunde im Fußballkreis Kusel-Kaiserslautern. Insgesamt 18 Spiele stehen bis zum Sonntag an. Hauptsächlich sind die zweiten und dritten Mannschaften gefordert, alle anderen Teams werden erst in der kommenden Woche in Runde zwei in das Geschehen eingreifen.

Die weiteren Paarungen der ersten Runde lauten: SV Spesbach II – SV Nanz-Dietschweiler II, US Youth Soccer Europe II – FV Ramstein II (beide Fr, 19 Uhr), SG Schrollbach/Rehweiler II – SG Oberarnbach/Bann II (Fr, 19.30 Uhr, in Schrollbach), TSG Wolfstein-Roßbach II – TuS Bedesbach-Patersbach II (Sa, 16 Uhr), FV Kindsbach II – FV Weilerbach II, SG Breitenbach/Dunzweiler II – SV Miesau II (in Breitenbach), SV Kaulbach/Kreimbach II – SV Kottweiler-Schwanden II, SpVgg Glanbrücken II – SG Altenglan/Rammelsbach, SG Föckelberg/Bosenbach II – SG GlanAlb II (in Bosenbach), TSG Burglichtenberg II – SG Krottelbach/Ohmbach II, SV Mackenbach II – FV Kusel II, VfR Hundheim-Offenbach/Hinzweiler II – SG Jettenbach/Eßweiler/Rothselberg II, TuS Glan-Münchweiler II – SV Nanz-Dietschweiler III, FC Queidersbach II – SC Vogelbach II, FV Ramstein III – SG Pfeffelbach/Konken II (alle Sa, 17 Uhr), SG Bechhofen/Lambsborn II – SV Rodenbach II, SSC Landstuhl II – SG Schopp/Linden II.

Das Spiel SV Hefersweiler – SV Herschweiler-Pettersheim (Sa, 16, in Schallodenbach) ist eine vorgezogene Partie der zweiten Runde. Ebenso vorgezogen, auf Mittwoch, 4. August, sind die beiden Duelle SpVgg Welchweiler – FV Kindsbach (19 Uhr) und SG Haschbach/Schellweiler – TuS Glan-Münchweiler (19.30 Uhr in Haschbach). Die übrigen Spiele der zweiten Runde werden ab dem 6. August gespielt.