Er sieht Fische und Krebse im Wasser, die der Laie noch nicht einmal erahnt. Schwärmt von traumhaften Gewässern und stillen Stunden beim Angeln: Karl-Heinz Schäfer aus Haschbach hat zusammen mit Freunden gleich vier Bäche gepachtet.

Die Steinalp ist ihm am liebsten. Von der Einmündung der Totenalb bis zur Mündung in den Glan hat Schäfer gemeinsam mit Michael Martin den Bach gepachtet. Still plätschert dieser vor sich hin. Obwohl die Steinalp momentan extrem wenig Wasser führt, hat Schäfer kürzlich dort eine Bachforelle von 1,5 Kilo gefangen. Auch Krebse sitzen unter jedem Stein. Es sind amerikanische Flusskrebse – ein Leckerbissen nicht nur für die Fische.

Bei der Pacht des Kuselbachs vom Industriegebiet bis zum Kuseler Wehr ist außer den beiden auch Hans-Otto Hellriegel mit von der Partie. Außerdem hat Schäfer mit Martin und Hellriegel noch den Aalbach vom Wehr in Diedelkopf bis zum Stadion am Aalbach und nach Thallichtenberg sowie den Bledesbach bis Hüffler gepachtet. Insgesamt etwa 20 Kilometer.

Alles genau geregelt

Wie pachtet man einen Bach? Schäfer berichtet, dass man ein Gebot abgibt. Den Zuschlag von der Fischergenossenschaft, vertreten durch die Verbandsgemeinde, bekomme der Meistbietende. Die Pacht laufe über zwölf Jahre. Der Pächter darf nicht nur in dem jeweiligen Gewässer fischen, er hat auch einige Aufgaben zu erfüllen: Die Bäche müssen saubergehalten werden, außerdem ist im Vertrag der Besatz vorgeschrieben. Es muss eine bestimmte Anzahl von Fischen eingesetzt werden, beispielsweise Bachforellen, die dann im nächsten Jahr gefangen werden dürfen.

Nur der Pächter hat das Recht, dort zu fischen. Wenn beispielsweise Feriengäste kommen, können sie über die Verbandsgemeinde einen Tages-Angelschein erwerben. Was die Pächter sehr ärgert, sind sogenannte Schwarzfischer, die immer mehr zunähmen: Nicht nur, dass sie unberechtigterweise angeln, es werden sogar Reusen ausgelegt. Anzeigen brächten nicht viel, klagt Schäfer, dabei sei dies Wilderei und werde laut Gesetz schwer gestraft.

Ein weiteres Ärgernis seien Zeitgenossen, die ihren Gartenabfall einfach in den Bach werfen. Beispielsweise wird ein Baum geschnitten, die Äste landen im Wasser. Doch bei Hochwasser verstopft alles, es gibt große Schäden.

Wenig Wasser im Bach

Von Hochwasser sind die Bäche bei unserem Besuch allerdings weit entfernt. Auch der Kuselbach führt extrem wenig Wasser, ebenso der Aalbach. „Die Angler merken den Klimawandel ganz massiv“, schildert der 68-Jährige. Wochenlang habe es nicht ausreichend geregnet. Hinzu komme, dass an vielen Stellen verbotenerweise Wasser abgepumpt werde – zum Beispiel, um die Gärten zu bewässern.

Aber natürlich sind es nicht die negativen Seiten, die Schäfer und seine Freunde dazu bewegen, Bäche zu pachten und angeln zu gehen. Meist tut dies der Haschbacher am Sonntagmorgen in aller Herrgottsfrühe. Er schwärmt von der Ruhe und davon, dass man dann Tiere zu sehen bekommt, die sonst im Verborgenen leben. Eisvögel und Wasseramseln beispielsweise.

Lachse gesehen

Apropos Tiere: Außer den erwähnten Bachforellen haben die Angler auch schon Lachse gesehen, die vom Meer her Richtung Kusel wanderten: „Und nicht so kleine.“ Aber auch Mühlkoppen, Barsche und Weißfische gehen an die Angel. In Ruthweiler fange er die schönsten Fische, schwärmt Schäfer. Aber auch aus dem Steinbruchweiher des Angelsportvereins Haschbach, der acht bis neun Meter tief ist und kristallklares Wasser hat, hat er schon prächtige Saiblinge gezogen.

Wann geangelt werden darf, ist übrigens genau festgelegt: Es gibt eine Winterschonzeit vom 15. Oktober bis 16. März. Sogar wo der Pächter parken darf, steht im Vertrag: „Ich muss teilweise ganz schön weit laufen.“ Um Kinder dafür zu sensibilisieren, dass Gewässer kein Müllabladeplatz sind, gab es bereits gemeinsame Säuberungsaktionen mit Schulen. Den Jahresfischereischein muss der Angler immer dabei haben, denn er kann von der Polizei kontrolliert werden.

Fische verschenkt er

Die Liebe zum Hobby wurde früh geweckt: Schon mit seinem Großvater ist Karl-Heinz Schäfer fischen gegangen. Es folgte die Fischereiprüfung. Später hat er den Angelsportverein Mittleres Glantal mit gründet, war dessen Vorsitzender. Heute gehört er wie seine Anglerkollegen dem Angelsportverein Haschbach an.

Angeln, das ist für Karl-Heinz Schäfer Entspannung: Drei, vier Stunden am Gewässer sitzen – von Langeweile keine Spur. „Ich muss auch nicht unbedingt etwas fangen.“ Und wenn er etwas fängt? „Die Fische verschenke ich meistens.“