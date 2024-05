An den Wochenenden 18./19., 25./26. Mai sowie 8./9. Juni fahren keine Züge zwischen Lauterecken-Grumbach und Kaiserslautern. Die Regionalbahn-Linie 66 wird durch Busse ersetzt. Gleiches gilt für die Regionalbahn 12950 – die um 0.53 Uhr am Lauterer Hauptbahnhof abfährt – am 20. und 30. Mai sowie am 1. und 15. Juni.

Hintergrund: An den Wochenenden von 17. Mai bis 10. Juni stehen Oberleitungsarbeiten und Gleiserneuerungen an, die sich auf sämtliche Linien auswirken, die den Hauptbahnhof Kaiserslautern anfahren. Zeitgleich finden weitere Baumaßnahmen auf den Nahverkehrslinien statt, die zu Beeinträchtigungen führen.