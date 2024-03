Wieder mal bremst Rotlicht in längeren Phasen den Verkehr, wieder stauen sich Fahrzeuge zu Stoßzeiten bis nach Altenglan und bis zur Einfahrt ins Kuseler Gewerbegebiet. Allerdings soll sich der Spuk, verursacht durch eine Baustelle in der Rammelsbacher Dorfmitte, am Mittwoch verflüchtigen. Am Dienstag noch hatte die Baustelle zu erheblichen Behinderungen geführt. Mobile Ampeln regeln seit Montag den Verkehr an der Kreuzung. Die Wartezeiten erhöhen sich mit der dort notwendigen dritten Ampel an der Einfahrt der Haschbacher Straße. Nicht zuletzt haben sich die Wartezeiten auch deshalb erhöht, weil die mögliche Ausweichstrecke über Haschbach noch immer gesperrt ist.

Seit Montag schon wird an der Rammelsbacher Kreuzung der B420 im Boden gegraben. Tiefbauarbeiten im Zuge der Breitband-Verlegung hatten dort über längere Zeit hinweg wiederholt den Verkehr gebremst. Diesmal aber ist die Ursache eine ganz andere: Gearbeitet wird allein an der Fußgängerampel.

Sturm hat zu heftig an Ampelmast gerüttelt

Wie ein Sprecher der bauausführenden Firma vor Ort mitteilte, hat einer der beiden Masten einen Schaden erlitten. Ein Sturm hatte allzu heftig daran gerüttelt und zu einem Riss geführt. Es handelt sich um jenen, der mit einem über die Fahrbahn ragenden sogenannten Ausleger versehen ist.

„Wenn nicht heute Nacht noch ein Unfall passiert und jemand in die Baustelle fährt“, sei man bis Mittwoch fertig, versicherte ein verantwortlicher Techniker vom Saarbrücker Standort der Firma Yunex, Verkehrssicherheits-Dienstleister mit Hauptsitz in München.