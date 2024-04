Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aufstieg in die Bezirksliga und Sieg im Kreispokal. Noch ist für den VfB Waldmohr beides möglich. Ebenso kann man aber am Ende mit leeren Händen dastehen. Derzeit läuft es aber richtig gut für den VfB, der seine letzten neun Pflichtspiele gewinnen konnte und diese Serie fortsetzen will.

In der Tabelle der A-Klasse liegt der VfB Waldmohr mit derzeit 64 Punkten noch genau einen Zähler vor dem FV Kindsbach. Letzterer hat noch sechs Spiele zu absolvieren, ist also insofern