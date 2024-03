Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch am Osterwochenende ruht der Ball nicht. In der A- , B- und C-Klasse geht es um wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft und den Klassenverbleib. So bestreitet die SG Hüffler/Wahnwegen ein Abstiegsduell beim SSC Landstuhl.

Während die A-Klasse Kusel-Kaiserslautern an Karsamstag – wie auch die Bezirksliga Westpfalz – einen kompletten Spieltag absolviert, werden in den B- und C-Klassen nur vereinzelte Nachholspiele