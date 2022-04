Die HSG Schwarzerden-Kusel hat nach drei Niederlagen in Folge wieder in die Spur gefunden und ist nach einem überzeugenden 38:29 (21:13)-Heimsieg gegen die HG Itzenplitz III unverändert auf Rang drei der B-Liga Saar.

Von den Startschwierigkeiten der vergangenen Partien war beim Spiel gegen die HGI nichts zu spüren, bereits im ersten Angriff des Spiels trafen die Kuseler und gaben die Führung nicht wieder her. Nach fünf Minuten waren schon sieben Tore gefallen, es stand 4:3 für die Heimmannschaft. Hielten die Gegner bis zur zwölften Minute noch mit dem rasanten Spieltempo der Kuseler mit (9:7), so setzten diese sich im Anschluss dank eines 9:2-Laufs bereits entscheidend ab (18:9, 23.).

Die Truppe von Trainer Christian Jung schaltete schnell von Defensive auf Offensive um, die Gäste hatten so keine Zeit zum Sortieren ihrer Abwehr. Bis zur Halbzeit musste die HSG aber aufgrund des begrenzten Personals einen Gang zurückschalten, da sie wegen kurzfristiger Ausfälle nur einen Auswechselspieler zur Verfügung hatte. Aber alle sieben Stammspieler gingen über die vollen 60 Minuten. Durch entsprechende Unkonzentriertheiten in der Abwehr stand es zur Halbzeit „nur“ 21:13.

Starker Angriff auch in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begannen die Gäste hellwach und kamen so nochmals bis auf fünf Tore heran (24:19, 37.). In dieser Phase machten die Kuseler in der Abwehr keinen guten Eindruck, die starke Offensive musste dies ausgleichen. Bis zur Mitte der zweiten Halbzeit erarbeitete sich die HSG so eine 29:22-Führung. Diese Sieben-Tore-Differenz hielten die Gäste bis zur 56. Minute (34:27). Gegen Ende des Spiels mobilisierte die HSG die letzten Kräfte, verpasste die 40-Tore-Marke nur knapp (38:29).

Das nächste Spiel für die Handballer steht bereits am 9. April (16 Uhr) in Saarlouis gegen den Tabellenfünften von der HSG Fraulautern-Überherrn III an.

So spielten sie

HSG Schwarzerden-Kusel: Müller (Tor) - Rohe (4), Wolny (7), Kollmann (11/4), Hinkelmann (4), Kusch (8), Jung, Hofrichter (4).