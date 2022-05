Ein Auto und eine Fahrradfahrerin sind am Mittwochmittag in der Schönenberg-Kübelberger Rathausstraße an der Ecke zur Bahnhofstraße zusammengestoßen. Wie die Polizei über den Unfall, der sich gegen 12.45 Uhr ereignete, berichtet: Die 59-jährige Autofahrerin wollte von der Rathausstraße nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. Die 16-Jährige radelte aus Richtung Glanstraße kommend auf dem Gehweg der Bahnhofstraße und fuhr ohne auf den Verkehr zu achten in die Einmündung ein. Beim Zusammenstoß wurde die junge Fahrradfahrerin verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in die Uniklinik nach Homburg gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Über die Schwere der Verletzungen macht die Polizei keine Angaben.