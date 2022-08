Die Saison startete am Wochenende mit den ersten Runden im Verbands- und Kreispokal. Und dabei gab es einiges zu erleben: Spannende Spiele und Überraschungen waren genauso dabei wie eine heftige Klatsche für Hefersweiler.

In der ersten Verbandspokalrunde traf der ASV Langweiler/Merzweiler auf Schmittweiler/Callbach. Die Partie endete 3:4. In der letzten Saison lagen noch drei Spielklassen zwischen ASV und FC. Durch den Aufstieg der einen (ASV in die A-Klasse) und Abstieg der anderen (FC in die Bezirksliga) nähert sich offenbar auch das Niveau an. Die Hausherren boten den Gästen Paroli, lagen 1:0 (Julian Heinz) und 3:2 (Heinz, Dennis Köhler) vorne, mussten sich am Ende aber ganz unglücklich geschlagen geben. Der FV Kusel hat in der zweiten Pokalrunde eine Überraschung gegen Bezirksligist TuS Bedesbach-Patersbach geschafft. 3:1 hieß es am Ende für den FVK. Obwohl dieser das Heimrecht abgegeben hatte und beim klassenhöheren Gegner antrat, landete er einen verdienten Sieg. Mann des Tages war Kevin Berger, der alle drei Treffer für die Kreisstädter markierte. Für die Gastgeber traf Tobias Daniel kurz nach der Pause zum zwischenzeitlichen 1:2.

Kreispokal

Der TuS Glan-Münchweiler II hatte den SV Miesau zu Gast. Obwohl fast mit der kompletten ersten Mannschaft angetreten, unterlag der TuS den Gästen mit 1:4 relativ deutlich. Maximilian Ober war für den TuS zum 1:3 erfolgreich, Miesau hatte in Lukas Hirsch einen doppelten Torschützen, zudem trafen Daniel Klein und Maurice Anschau.

Heftig unter die Räder kam C-Klassist SV Hefersweiler gegen die SG GlanAlb (A-Klasse). Wackere Hefersweilerer hatten der Offensivpower der Kombinierten zu keiner Phase des Spiels etwas Wirksames entgegenzusetzen. 19 Gegentore standen am Ende auf der Anzeigentafel. Für die SG trafen Christoph Dinges (5), Dominik Heyd (5), Philip Steuer (3), Max Kappus (2), Dominik Reiland (2), Marius Rojan (2).

Die B-Klasse Aufsteiger der TSG Wolfstein-Roßbach II spielten auswärts beim SV Mackenbach II eine gute erste Halbzeit, führten mit 3:0 und verloren dann für eine gute halbe Stunde vollkommen den Faden. Zu mehr als einem Treffer durch Ferdinand Krämer reichte es für Mackenbach II aber nicht. Bei der TSG waren zunächst Julian Christmann, Patrik Dejon und Niklas Wicke erfolgreich, in den Schlussminuten erhöhten Timo Keller und Lars Metzger zum 5:1-Endstand.

Der TuS Bedesbach-Patersbach verabschiedete sich auch mit seiner zweiten Mannschaft im ersten Pflichtspiel der Saison aus dem Pokalwettbewerb. Beim SV Spesbach II verloren die „Bepas“ mit 1:2. In der 15. und 60. Minute traf der SV durch Dennis Gehrke und Tobias Schäffner. Kurz vor dem Ende erzielte Tim Ludwig den 1:2-Anschlusstreffer für „Bepa II“.

In der ersten Kreispokalrunde bekam es die SG Breitenbach/Dunzweiler II zu Hause mit der SG Altenglan/Rammelsbach zu tun. Es war ein Auf und Ab. Erst führten die Gäste durch ein Tor von Denis Staudt, bis Mitte der zweiten Halbzeit holten die Hausherren aber auf und lagen dann durch Treffer von Fabio Meyer, Denis Kunstmann und Nils Neufang mit 3:1 in Führung, ehe David Däberitz seine Mannen der SG Altenglan/Rammelsbach durch einen Doppelpack in die Verlängerung und das Elfmeterschießen rettete. Vom Punkt hatten die Hausherren dann etwas mehr Glück und zogen mit 7:6 nach Elfmeterschießen in die nächste Runde ein.