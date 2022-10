Hüffler. Die Testphase ist vorbei, aus dem Provisorium wird eine Dauerlösung. In der Kirchenstraße in Hüffler sollen dauerhaft öffentliche Parkplätze markiert werden.

Um die Parkplatzsituation in der Gemeinde zu ordnen, hat der Gemeinderat Hüffler vor mehr als zehn Jahren ein Parkflächenkonzept erarbeitet. Dieses sah unter anderem vor, in der Kirchenstraße – zwischen der Gaststätte Becker und der Hauptstraße – mehrere öffentliche Parkplätze einzuzeichnen, sagte Ortsbürgermeister Helge Schwab (FWG) im Nachgang zur Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend. Vor einigen Monaten seien probeweise Flächen markiert worden. Nach Rücksprache unter anderem mit der Kreisverwaltung, der Straßenmeisterei und den Trägern des Öffentlichen Personennahverkehrs werde aus der Zwischen- nun eine Dauerlösung. Weiterhin wurde Schwab damit beauftragt, das Parkkonzept überwachen zu lassen.