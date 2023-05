Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Junge fesche Ärztinnen und Ärzte, die auf dem flachen Land oder hoch oben in den Bergen mit unermüdlichem Elan Leben retten, bevölkern zwar die einschlägigen TV-Formate, doch die Realität sieht leider anders aus: In unserer Region steckt im weißen Kittel vielerorts ein Silberrücken, der schon viele, viele Jahre Praxisstress auf dem Buckel hat und das Stethoskop nicht selten nur zu gerne an den Nagel hängen würde.

Der Altersdurchschnitt bei den Fachärzten, vor allem aber bei den Allgemeinmedizinern ist hoch, erschreckend hoch: Mehr als die Hälfte der Hausärzte in der