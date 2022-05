Einsteigen in den urigen, von Pferden gezogenen Planwagen und sich auf eine einzigartige Fahrt durch Otterbergs Tradition und Moderne begeben: Dazu hatte die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg für den Samstagnachmittag eingeladen.

Es war eine besondere Fahrt: Aus Mainz angereist war Staatssekretärin Petra Dick-Walther aus dem Wirtschaftsministerium. Gemeinsam mit Bürgermeister Harald Westrich teilten sich die Landräte Ralf Leßmeister (Kaiserslautern), Bettina Dickes (Bad Kreuznach) und Rainer Guth (Donnersbergkreis) sowie Dekan Matthias Schwarz und die Leiterin des Tourismusbüros der Verbandsgemeinde, Carola Ibrom, die Plätze auf der Kutsche.

Entstanden war das Projekt „Timetravel – Mitten im Damals“ für den Profilierungswettbewerb „Kultur/Regionalität/Tourismus“, den das Wirtschaftsministerium 2018 ausgelobt hatte. Prämiert wurden dabei authentische touristische Erlebnisangebote. Die Verbandsgemeinde erreichte einen fünften Platz. Dadurch erhielt sie den Zuschlag für Fördergelder in Höhe von 150.000 Euro. Im vergangenen Jahr konnte dann die erste Fahrt stattfinden.

„Leuchtturmprojekt“

„Wir wollten der Staatssekretärin und den Landräten das Projekt vorstellen und zeigen, was wir mit dem Geld gemacht haben“, berichtete Harald Westrich im Anschluss. Die Staatssekretärin habe von einem Leuchtturmprojekt geschwärmt, sagte der Bürgermeister.

Mittels einer Virtual-Reality-Brille tauchten die Teilnehmer also am Samstag ein in längst vergangene Zeiten. Sie erlebten das ehemalige Kloster Otterberg im Jahre 1254, die Atmosphäre im Kreuzgang des Klosters um 1284 und fuhren im Anschluss im Jahre 1615 durch die von Wallonen besiedelte Stadt Otterberg. Dabei spürten die Mitfahrenden der Kutsche den Wind im Gesicht, das Ruckeln des Wagens und hörten das Klappern der Pferdehufe.

Info

Weitere Infos gibt es im Internet auf www.otterbach-otterberg.de.