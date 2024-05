Jetzt geht es mit den Bauarbeiten los: Auf dem früheren Grosso-Gelände in der Landstuhler Lindenstraße entsteht ein neuer Wasgau-Markt.

Für Ende dieser Woche sei die Baustelleneinrichtung vorgesehen, dann starteten die Abrissarbeiten, teilt das in Pirmasens ansässige Unternehmen auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Auf dem Areal nahe der Grundschule In der Au war zuletzt ein Lidl ansässig, der aber schon seit Jahren geschlossen ist. Der Abbruch werde circa zwei Monate in Anspruch nehmen, heißt es von Wasgau weiter.

Die Eröffnung des neuen Marktes mit Bäckerei und Metzgerei ist für das zweite Quartal 2025 geplant. Das Ganze wird eine Fläche von 2300 Quadratmetern einnehmen. Die Verkaufsfläche beziffert das Unternehmen auf circa 1720 Quadratmeter. Angegliedert werde ein Tedi-Fachmarkt mit rund 670 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Markt, Bäckerei und Metzgerei

30 bis 40 Mitarbeiter benötige Wasgau für Markt, Bäckerei und Metzgerei. Mit der Personalakquise werde Ende 2024 begonnen. „Die Gesamt-Investmaßnahme bewegt sich im niedrigen, zweistelligen Millionen-Bereich“, meint Wasgau dazu, wie viel Geld in den neuen Standort gesteckt wird.

Auf der Fläche in der Innenstadt sollte eigentlich schon längst gearbeitet werden. Denn der Baubeginn für den neuen Wasgau-Markt war für das zweite Halbjahr 2023 und die Neueröffnung für Herbst 2024 terminiert worden. Ende des vergangenen Jahres teilte Wasgau allerdings mit, dass noch einige offene organisatorische Fragen geklärt werden müssten und dass sich der Beginn ins Jahr 2024 verschieben werde.