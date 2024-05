Die Freien Wähler haben ihre Liste für die Wahl des Gemeinderats am 9. Juni aufgestellt.

Um die Interessen der Bürger im Fischbacher Gemeinderat zu vertreten, trete die FWG mit „starkem Engagement“ zur kommenden Kommunalwahl an, so Sascha Leidner, Vorsitzender der FWG Fischbach. Die Freien Wähler seien stolz darauf, eine Liste mit kompetenten und engagierten Kandidatinnen und Kandidaten füllen zu können. Man habe auch neue Bewerber gewinnen können, die frischen Wind in den Rat bringen sollen. Er selbst stelle sich erneut zur Wahl des Ortsbürgermeisters, so Leidner, der seit 2014 in diesem Amt ist.

FWG-Gemeinderatsliste:

1. Sascha Leidner, 2. Isabelle Behret, 3. Patric Braun, 4. Jana Leidner, 5. Hans Oppenheim, 6. Alexandra Lorenz, 7. Christian Hoffmann, 8. Katrin Hoffmann, 9. Oliver Kadisch, 10. Tina Bauer, 11. Katharina Kafitz, 12. Dirk Mitzkat, 13. Kerstin Reiter