Beim Ehrenabend der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn wurde Marc Herrmann für seine 35-jährige Treue mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen mit Urkunde des Landes ausgezeichnet.

Die Ehrung nahm die Erste Kreisbeigeordnete, Gudrun Heß-Schmidt, vor. In ihrer Laudatio würdigte sie das Engagement von Brandmeister Marc Herrmann, der im Alter von zehn Jahren in die von seinem Vater gegründete Jugendfeuerwehr in Monzingen eintrat und rund sieben Jahre später zum Feuerwehrmann ernannt wurde. Als Berufssoldat mit wechselnden Standorten hat der engagierte Feuerwehrmann immer Anschluss bei den Feuerwehren vor Ort gesucht – und gefunden. Nach Stationen in Monzingen, Zell, Soltau, Bispingen, Roßhaupten, Ulmen und Kelberg ist er seit über einem Jahr aktives Mitglied bei der Wehr in Enkenbach-Alsenborn.

Außerdem wurde Hauptlöschmeisterin Nadine Weber für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr mit dem Silbernen Feuerwehr-Ehrenzeichen mit Urkunde sowie Oberlöschmeister Wolfgang Zell für 15 Jahre Mitgliedschaft mit dem Bronzenen Feuerwehr-Ehrenzeichen mit Urkunde ausgezeichnet. Die beiden Ehrungen des Landes Rheinland-Pfalz übernahm Silke Brunk, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn.