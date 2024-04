Eine zweite Amtszeit als Ortsbürgermeister von Niedermohr würde Uli Zimmer gerne anhängen. Der Christdemokrat wurde einstimmig bei der CDU-Mitgliederversammlung zum Kandidaten gewählt.

„Wenn man es richtig machen will, ist es schon Arbeit“, sagt Uli Zimmer nach fünf Jahren als Ortsbürgermeister von Niedermohr. 2019 wurde der politische „Newcomer“, der bis dahin nie im Gemeinderat gesessen hatte, mit 81,5 Prozent der Stimmen ins Amt gewählt. Und trotz des durchaus fordernden Ehrenamts tritt der hauptberuflich im Vertrieb Tätige nun noch einmal an.

„Ich beende gerne Dinge, die ich beginne“, begründet der 56-Jährige, warum er ein weiteres Mal kandidiert. Viel Energie habe er in das Dorferneuerungskonzept gesteckt. „Nun möchte ich viele Projekte daraus für unsere Ortsteile entwickeln“, sagt Zimmer, der aus Niedermohr stammt, mit seiner Ehefrau im Ortsteil Schrollbach wohnt und sich in seiner Heimat verwurzelt fühlt.

Ganz konkret steht auf seiner Themenliste, dass er die Planung von Photovoltaik-Anlagen in der Gemeinde vorantreiben möchte. Das könnte Geld in die Kasse bringen. Im Ortsteil Reuschbach muss der Mobilfunkausbau angegangen werden, in Niedermohr der Bahnhofplatz neugestaltet werden. Die Bürgerhäuser müssten modernisiert, eine Schnellladestation für Elektroautos in Niedermohr installiert und die Ortseingänge von Schrollbach verschönert werden. Auch ein Sporttreffpunkt für Jung und Alt schwebt ihm vor.

Auf der Liste für den Gemeinderat steht Zimmer an letzter, also an 16. Stelle. Angeführt wird sie von seinem Amtsvorgänger Armin Rinder. Mit Jessica Kaiser (Platz 12) und Alexander Wittmann (Platz 3) haben sich auch die derzeitige Erste Beigeordnete und der weitere Beigeordnete aufstellen lassen.

Kandidatenliste

1. Armin Rinder, 2. Karl-Heinz Weber, 3. Alexander Wittmann, 4. Thomas Westrich, 5. Christian Wigand, 6. Silke Zimmer, 7. Patrick Ossartschuk, 8. Hermann Christoffel, 9. Kerstin Schmitt, 10. Johannes Backes, 11. Sascha Holstein, 12. Jessica Kaiser, 13. Christian Kaiser, 14. Ingrid Williard, 15. Christian Dörr, 16. Uli Zimmer.