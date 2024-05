Sonnenschirme gehören bei schönem Wetter im Freibad einfach dazu. Doch neben dem Schutz vor schädlicher UV-Strahlung lässt sich damit noch viel mehr erreichen, wie die Betreiber des Kiosks im Waldwarmfreibad Bruchmühlbach-Miesau zeigen.

Patrick Lang, der 2020 gemeinsam mit seiner Frau Diana das Ständchen übernahm, hat mehr als Wurst und Pommes im Angebot. Das Paar verleiht auch Sonnenschirme an die Besucher – gegen eine Gebühr von einem Euro. An heißen Tagen floriert das Geschäft. Doch die Langs wollen die Badegäste nicht nur vor einem Sonnenbrand bewahren, sondern noch mehr Gutes tun: Denn die Gebühr wandert nicht in die eigene Tasche, sondern wird für herzkranke Kinder gespendet. In der vergangenen Badesaison kamen durch den Sonnenschirmverleih 750 Euro zusammen, die das Ehepaar jetzt dem Verein „Herzkrankes Kind Homburg/Saar“ überreicht hat.

Rückzugsort für betroffene Eltern

Der Verein stellt betroffenen Eltern kostenlose Übernachtungsmöglichkeiten in der Villa Regenbogen in Homburg zur Verfügung. Für Eltern herzkranker Kinder besteht damit die Möglichkeit, trotz aller Sorgen um den Nachwuchs zumindest kurzzeitig abschalten und neue Kraft tanken zu können. Dass sich Lang mit seiner Frau für dieses Projekt entschieden hat, kommt nicht von ungefähr. „Da wir selbst ein herzkrankes Kind haben, war das Thema für uns naheliegend“, erklärt er. Als sich die Tochter 2017 einer Operation am Herzen unterziehen musste, seien sie auf den Verein gestoßen, der an das Universitätsklinikum des Saarlands in Homburg angeschlossen ist. „Soziales Engagement war uns schon immer wichtig. Und hier hatten wir einen persönlichen Bezug“, sagt Patrick Lang.

Damit möglichst viele Spenden zusammenkommen, habe man die Gebühr für die Schirme bewusst niedrig gehalten. „So sind die Leute eher bereit, den Beitrag zu bezahlen.“ Der Erlös aus dem Sonnenschirmverleih komme dem wohltätigen Zweck ohne Abzüge zugute. Mit einer Spende in Höhe von 250 Euro hat das Paar zudem den „Bundesverband Herzkranke Kinder“ in Aachen bedacht.