Über den Monatswechsel herrscht zwar warmes Frühlingswetter, doch kann der eine oder andere Regenguss die Grillparty am Maifeiertag vermiesen.

Zwischen dem Tief bei den Britischen Inseln und dem osteuropäischen Hochdruckgebiet verbleibt Mitteleuropa zunächst im Bereich warmer Frühlingsluftmassen. Labilität in der Atmosphäre löst besonders um die Wochenmitte herum örtliche Regengüsse und Gewitter aus: Das Tief dehnt sich bis in den Mittelmeerraum aus und schaufelt seine Regenwolken über die Alpen nach Deutschland. Außerdem dringt zum Wochenende wieder spürbar kühlere Polarluft bis nach Südwestdeutschland vor.

Vorhersage

Montag: Mal scheint für eine Weile dich Sonne, dann ziehen wieder dichtere Wolken auf und es kann zwischendurch auch etwas tröpfeln. Sonst bleibt es trocken und mit 17 bis 20 Grad frühlingshaft temperiert. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt unter 25 Prozent.

Dienstag: Der Tag beginnt wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten. Am Nachmittag und Abend werden aber in der wohltuenden Wärme von 21 bis 24 Grad mächtigere Haufenwolken produziert, die sich in Form einiger teils kräftiger Regengüsse oder Gewitter entladen. In der Nacht zum 1. Mai beruhigt sich das Wetter wieder. Das Schauer- und Gewitterrisiko pendelt tagsüber um 50 Prozent. Die Sonnen scheint zum Teil länger als zehn Stunden.

Mittwoch (Maifeiertag): Der Feiertag startet wieder sehr freundlich. Mit kräftiger Sonneneinstrahlung brauen sich im Tagesverlauf in der frühsommerlich warmen Luftmasse zwischen maximal 23 und 26 Grad jedoch wieder bedrohliche Wolkenmassen zusammen und es können erneut teils kräftige Schauer und Gewitter auftreten. Das Regenrisiko kann bis auf 75 Prozent klettern. Die Sonne beglückt uns immerhin noch zwischen acht und neun Stunden.

Donnerstag: Mit ungerechter Verteilung aus mehr Wolken als Sonne ist zu rechnen. Die sich bildenden mächtigen Wolkentürme lassen neue Regenduschen erwarten. Dabei kann es auch blitzen und donnern. Schwül-warme Temperaturen bis 23 Grad sind möglich. Das Schauer- und Gewitterrisiko liegt bei etwa 70 Prozent.

Freitag: Es hält sich meist eine kompakte graue Wolkendecke, welche kaum Lücken für die Sonne aufweist. Gelegentlich fällt Regen, mal mehr, mal weniger. Die Luft kühlt im Vergleich zu den Vortagen spürbar ab, so dass kaum mehr 15 Grad erreicht werden. Die Regenwahrscheinlichkeit kann über 80 Prozent steigen.

Samstag: Abgesehen von einigen Auflockerungen mit etwas Sonnenschein, bleiben die Wolken deutlich in der Überzahl. Es kann gelegentlich regnen oder kleinere Schauer niedergehen. Dazu bleibt es mit nur elf bis 14 Grad empfindlich kühl für die Jahreszeit. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit: bis zu 75 Prozent.

Sonntag: Die Sonne zeigt sich wieder etwas häufiger. Sonst bleibt es aber wolkig mit gelegentlichen Schauern. Die Temperaturen klettern allerdings um einige Grade nach oben und erreichen immerhin wieder zwischen 16 und 19 Grad. Das Schauerrisiko liegt aber weiterhin bei bis zu 75 Prozent.

Weiterer Trend

Voraussichtlich sorgt ein heranrückendes Hoch für eine Wetterberuhigung. Neben einigen Wolkenfeldern gibt es auch wieder reichlich Sonnenschein. Die Temperaturen bleiben aber zunächst eher verhalten. In klaren Sternennächten droht Bodenfrost.