Auf Katzenbacher Gemarkung soll eine Photovoltaik-Freiflächenanlage errichtet werden. Mit der Aufstellung des dazu notwendigen Bebauungsplans hat der Hütschenhausener Ortsgemeinderat den Weg für das Projekt geebnet.

Ein privater Investor möchte auf einem 500 Meter langen Gelände, das parallel zur A62 verläuft, eine Photovoltaik-Freiflächenanlage errichten, teilte Ortsbürgermeister Matthias Mahl (CDU) mit. Etwa 120 Meter nordöstlich der Ortslage von Katzenbach soll sie stehen, wenn sie fertig ist. Vom Ort aus könne sie nicht eingesehen werden. Sie soll an die Autobahn angrenzen – direkt neben dem Industriezentrum Westrich der Stadt Ramstein-Miesenbach. Wie die Abteilungsleiterin der Bauabteilung der Verbandsgemeinde (VG) Ramstein-Miesenbach, Ulrike Bossung, weiter erläuterte, hat das Plangebiet eine Fläche von insgesamt 18,73 Hektar. Die Anlage soll sich über mehr als 17 Hektar erstrecken. Rund 6500 Dreipersonenhaushalte soll die Anlage mit Strom versorgen können – bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 3000 kWh. Für Hütschenhausen habe dieses Projekt neben einem Beitrag zum Klimaschutz auch einen finanziellen Anreiz, sagte ein Vertreter des Investors Pionext. Die Gemeinde bekomme jährlich 140.000 Euro. Hinzu komme der Anteil an der Gewerbesteuer. Auch die Beteiligung von Bürgern an der Anlage wurde ins Auge gefasst. Anfang 2026 könne mit dem Bau der Anlage begonnen werden, Ende 2026 könne sie in Betrieb genommen werden.