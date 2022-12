Der Ortsgemeinderat Bruchmühlbach-Miesau befürwortet die Errichtung von weiteren Windkraftanlagen auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde. Ein möglicher Investor hat bereits eine Potenzialanalyse erstellt und weitere Konzentrationszonen für neue Windräder identifiziert.

Unabhängig davon, in welchem Umfang eine Realisierung möglich ist, muss der Flächennutzungsplan (FNP) geändert oder aufgehoben werden, um Planungsrecht für diese neuen Windenergieanlagen zu schaffen. Der aktuelle FNP der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau weist zwei Sonderflächen für Windkraft aus. Diese liegen zum einen bei Lambsborn und Martinshöhe und zum anderen bei Langwieden und Gerhardsbrunn.

Beide Flächen sind voll genutzt. 15 Windenergieanlagen gibt es hier. Im Windpark Lambsborn/Martinshöhe wurden sieben Anlagen auf der Gemarkung Lambsborn und drei auf der Gemarkung Martinshöhe errichtet (Inbetriebnahme 2007). Im Windpark Langwieden/Gerhardsbrunn wurden fünf Anlagen gebaut. Davon vier auf der Gemarkung Langwieden. Die erste ging 2017 in Betrieb, zwei weitere folgten 2019 und die letzte 2020. Darüber hinaus befindet sich eine ältere Windenergieanlage in Martinshöhe außerhalb der FNP-Flächen, da diese bereits 1997 genehmigt wurde, als der FNP noch nicht fortgeschrieben war und es noch keine Konzentrationszonen gab. Alle sonstigen Bereiche in der Verbandsgemeinde stehen derzeit planungsrechtlich nicht für weitere Windkraftstandorte zur Verfügung.

Planungsrecht schaffen

Um die vorhandenen, sehr guten Windkraftpotenziale in der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau nutzen zu können, ist es notwendig, Planungsrecht für die entsprechenden Flächen zu schaffen. Möglich wäre dies durch eine Fortschreibung des gesamten Flächennutzungsplans für den Bereich Windkraft oder durch die Aufhebung des Flächennutzungsplans für den bestehenden Teilbereich Windkraft.

Die Errichtung von Windenergieanlagen auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde hat der Ortsgemeinderat Bruchmühlbach-Miesau in seiner Sitzung vor Weihnachten grundsätzlich begrüßt. Eine Ausweisung von Konzentrationszonen/Teilflächen für Windenergieanlagen auf Bruchmühlbach-Miesauer Gemarkung lehnt der Rat jedoch ab, da die Potenzialflächen hier überwiegend nur gering geeignet seien.