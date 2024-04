Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Enzian- und Heimatfreunde hatten am Samstagnachmittag ganze Arbeit geleistet. Der Regen war beim Osterfeuer auf dem Hausberg in Bann kein Thema mehr. Alle Sitz- und Stehplätze rund um das Gipfelkreuz wurden dankbar angenommen und die Männer an Ausschank und Wurstkessel schafften im Akkord.

Die Dämmerung beginnt leise Regie zu führen. Eben hat sich die Sonne hinter dem weiten Horizont verabschiedet. Und da züngeln schon die ersten Flämmchen hellorange zwischen den Holzscheiten