Hirschhorn ist eine der Gemeinden, in der es nur eine Bewerbung für das Ortsbürgermeisteramt gab. Peggy Pritschow tritt dort nun an.

Die 30-Jährige will Kathrin Groschup nachfolgen, die seit 2020 im Amt ist, aber angekündigt hatte, auf eine Kandidatur verzichten zu wollen. Pritschow ist seit fünf Jahren in der FWG Hirschhorn-Sulzbachtal aktiv, von 2019 bis 2002 saß sie im Gemeinderat.

„Meine Grundeinstellung ist, eine Basis für eine liebens- und lebenswerte Gemeinde zu schaffen“, sagt die Monteurin und Facharbeiterin im Handwerk, die auch gelernte Friseurin ist. Sie stellt sich eine familienfreundliche Zukunft für den Ort vor, in dem die Generationen gefördert werden sollten. Das gehe nur miteinander. „Eine weitere Aufgabe ist es, die Probleme der Gemeinde mit Elan und Umsicht anzugehen.“ Zu den Punkten, die sie als Ortschefin angehen würde, zählt sie unter anderem, die Entschuldung Hirschhorns nicht aus den Augen zu verlieren. Kommunale Einrichtungen wie das Bürgerhaus und die Kindertagesstätte müssten erhalten bleiben. Gleiches gelte für den Bahnhaltepunkt im Ort. Einsetzen will sie sich dafür, dass die Gewerbetreibenden in der Gemeinde bleiben. „Wieder mehr Bürgernähe und Einsatz mit Herz“ hat sich Pritschow auf die Fahne geschrieben. Zudem will sie ein offenes Ohr für die Sorgen der Hirschhorner haben und den Zusammenhalt mit allen Vereinen fördern.