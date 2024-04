Matthias Gall tritt in Mehlingen an, um Ortsbürgermeister zu werden. Mit ihm kandidieren insgesamt 15 Liberale für einen Posten im Gemeinderat. Gewählt wird das Gremium bei den rheinland-pfälzischen Kommunalwahlen am 9. Juni.

Matthias Gall ist bereits Mitglied im jetzigen Gemeinderat von Mehlingen. Gemeinsam mit Emmi Dietz und Ralf Gaul bildet er die dreiköpfige FDP-Fraktion im 20 Mitglieder starken Rat. Gall kennt sich schon mit dem Ablauf einer Ortsbürgermeisterwahl aus: 2009 und 2019 war er ebenfalls schon angetreten, unterlag aber beide Male den SPD-Kandidaten, zunächst Horst Brennemann, dann Monika Rettig. Ein besonderes Anliegen ist dem Handwerksmeister und EDV-Systemanalytiker in der Automobilzulieferindustrie die Digitalisierung. Besonders stolz sei der Familienmensch auf seine Tochter Laura Gall, die als Vikarin bei der Evangelischen Kirche arbeitet, teilen die Liberalen bei der Vorstellung ihres Kandidaten mit.

Insgesamt wolle sich die FDP in Mehlingen für eine solide Haushaltsführung und eine „heimat- und bürgernahe Politik“ einsetzen, „die das Dorfleben bereichert und die Gleichberechtigung aller Ortsteile Mehlingen, Neukirchen, Baalborn, Fröhnerhof und Niedermehlingerhof gewährleistet“, sagt Ralf Gaul. Das Motto laute: „Unsere bürgernahe Politik fortsetzen, trotz bundespolitischer Gegenströmungen.“ Konkret spricht sich die FDP dafür aus, ein Seniorenstift und ein Ärztezentrum im Ort zu errichten, um die Lebensqualität weiter zu verbessern.

Die Liste der FDP

1. Emilie Dietz, 2. Matthias Gall, 3. Ralf Gaul, 4. Jürgen Krug, 5. Thorsten Asel, 6. Ingrid Lesoine, 7. Thomas Horn, 8. Doris Mattheis, 9. Marco Sergi, 10. Michael Dülm, 11. Otto Gaul, 12. Christina Schmitt, 13. Sabrina Asel, 14. Mario Werkmeister, 15. Jürgen Mattheis.