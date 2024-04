Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rechtzeitig vor der Rückkehr der Schwalben aus ihren Überwinterungsgebieten südlich der Sahara ließ die Nabu-Gruppe Weilerbach am Haus von Raumausstatter Jean Grigo in der Otterbacher Lauterstraße Kotbretter unter den an der Wand klebenden Nestern anbringen. Damit soll künftig der Bürgersteig vom Kot der hier seit Jahrzehnten nistenden Mehlschwalben freigehalten werden.

Für den 84-jährigen Grigo ist es eine Herzensangelegenheit, den Fortbestand der Mehlschwalbenkolonie unter dem Dachüberstand seines Wohn- und Geschäftshauses zu