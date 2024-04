Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Luft und auf den Dächern in Katzweiler ist mächtig was los. In der Lautertalgemeinde haben 21 Storchenpaare Nester bezogen. Eine bemerkenswerte Entwicklung, sagt auch der Nabu. In Schwedelbach freut man sich über das erste Storchenpaar, das sich dort niedergelassen hat.

Die Gemeinde Katzweiler mausert sich zum Storchendorf. Jedes Jahr bauen mehr Störche ihre Nester in der Lautertalgemeinde, zwischenzeitlich auch auf Schornsteinen von Häusern. In diesem Jahr