Nach dem Sozialamt zieht derzeit auch das Jugendamt der Kreisverwaltung Kaiserslautern um in sein neues Domizil in Landstuhl. Künftig ist damit die größte Abteilung der Kreisverwaltung komplett im Gebäude der früheren VR-Bank und einem Nachbargebäude in der Kaiserstraße 33 und 27 beheimatet. Der Umzug läuft noch bis Freitag. Ab Montag, 8. April, öffnet dann auch das Jugendamt für den Publikumsverkehr, teilt die Kreisverwaltung mit. In der Anfangsphase gebe es aber nur Termine nach Vereinbarung (per E-Mail oder Telefon). Der Umzug ging in Etappen vor sich: Am 6. März konnten zunächst nur die Mitarbeiter des Sozialamts ihre neuen Büros beziehen. Der Grund war eine Fluchttreppe, für die noch kein statischer Nachweis vorlag. Daher war das Jugendamt übergangsweise im künftigen Katastrophenschutzzentrum im IG Nord bei Weilerbach untergebracht.