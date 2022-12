„50 Jahre Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach“ – dieses Jubiläum wurde in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am Montagabend gefeiert. Rund 100 Gäste besuchten die Feierstunde im Congress Center Ramstein (CCR).

Neben den aktuellen Verbandsgemeinderatsmitgliedern waren auch viele ehemalige gekommen. Ralf Leßmeister (CDU) war als „ehemaliges Ratsmitglied“ und natürlich als amtierender Landrat dabei. „Seit der Gründung der Verbandsgemeinde (VG) kann man meines Erachtens von einem absoluten Erfolgsmodell der Verbandsgemeinde sprechen“, sagte Leßmeister. Neben vielen politischen Herausforderungen sprach er auch das Ehrenamt an: „Wir brauchen insbesondere das ehrenamtliche Engagement der Bürger, um unsere Gemeinden weiterzuentwickeln und um die immer neuen Wandlungen, die uns die Geschichte beschert, zu meistern.“ Das hätten die Bürger der VG Ramstein-Miesenbach gemeinsam mit den politisch Verantwortlichen geschafft. Es sei konsequent gelungen, Altes mit Neuem zu verbinden. Als Geschenk gab es ein handgeschnitztes Kreiswappen aus Holz.

Aus 13 wurden fünf

Bürgermeister Ralf Hechler (CDU) ging auf die Umsetzung der Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz mit der Gründung der Verbandsgemeinden ein. Los ging es bereits im Jahr 1969. Insgesamt 13 eigenständige Ortsgemeinden bildeten auf freiwilliger Basis mit Verfügung der damaligen Bezirksregierung zwei Jahre später – am 15. Dezember 1971 – die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. Aus den 13 Ortsgemeinden wurden dabei durch Zusammenschlüsse fünf: Hütschenhausen, Kottweiler-Schwanden, Niedermohr, Ramstein-Miesenbach und Steinwenden.

1972 wurde Julius Divivier zum Bürgermeister der neuen Verbandsgemeinde gewählt – und auch zum Stadtbürgermeister. Er lenkte dann 27 Jahre lang die Geschicke der VG Ramstein-Miesenbach und der Stadt in Personalunion. Als Bürgermeister folgte Klaus Layes 1999 auf Julius Divivier – ebenfalls in Personalunion. „Im März 2016 wurde ich als Nachfolger, ebenfalls in Personalunion für Stadt- und VG, gewählt“, erläuterte Hechler.

Zum Geburtstag schuldenfrei

Hechler betonte, dass ihm eines besonders wichtig sei: „Bei allen Errungenschaften haben wir stets die Finanzen im Blick gehalten und die VG präsentiert sich zu ihrem Geburtstag schuldenfrei.“ Das Betriebsklima im Rat stimme. Die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach sei eine erfolgreiche Solidargemeinschaft. „Wir kooperieren erfolgreich mit der Nachbar-VG Bruchmühlbach-Miesau. Mit der Bestätigung der Wahltermine beider Verbandsgemeinden für die Bürgermeisterwahlen 2023 ist wohl auch die Fusion vom Tisch“, meinte Hechler.

Während der kurzen Festrede und auch danach konnten die Gäste mehr als 300 verschiedene Fotoaufnahmen aus 50 Jahren bestaunen, die Stefan Layes zusammengestellt hatte. Maria und Margarete Ottenbreit sorgten mit ihren musikalischen Darbietungen für den festlichen Rahmen. Im Anschluss an die exakt 60 Minuten dauernde Feierstunde gab es Abendessen in Buffetform von der CCR-Gaststätte „Die Bühne“.