Der SPD-Ortsverein Kottweiler-Schwanden hat eine Liste mit 14 Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 9. Juni aufgestellt.

Einen Kandidat für jeden Platz der 16 Positionen umfassenden Gemeinderatsliste haben die Sozialdemokraten in Kottweiler-Schwanden nicht gefunden. Daher steht John Hemm auf Platz eins und zwei, gefolgt von Christian Urschel, der die Plätze drei und vier einnimmt. Nur drei der 14 Personen, die antreten, um in den Gemeinderat gewählt zu werden, sind weiblich. Angela Hemm ist auf Rang acht die am besten positionierte Frau. Derzeit ist die SPD allerdings lediglich mit drei Mandatsträgern im 16-sitzigen Rat vertreten.

Die SPD-Liste:

1./2. John Hemm, 3./4. Christian Urschel, 5. Frank Klein, 6. Patrick Lenhardt,7. Fabian Geib, 8. Angela Hemm, 9. Gunter Geib, 10. Michael Raichow, 11. Norbert Mansmann, 12. Michele Urschel, 13. Andreas Gebel, 14. Martin Müller, 15. Walter Poth, 16. Marion Borger-Urschel