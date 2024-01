Bei der fünften Ausgabe des Mädchen-Fußballturniers der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) traten rund 100 Schülerinnen aus den zwölf Grundschulen aus Stadt und Landkreis an.

Nicht nur Mitschüler, sondern auch Eltern und Großeltern feuerten die Spielerinnen in der Stadthalle Otterberg euphorisch an. Der Spielplan war zeitlich eng getaktet. In 22 Begegnungen, die sich jeweils über acht Minuten erstreckten, wurde das Siegerteam ermittelt. Mag der Gewinn der Trophäe ein tolles Gefühl sein, waren bei dem Wettstreit andere Dinge weitaus wichtiger. „Wir möchten den Mädchen eine Plattform bieten, um sie so an den Sport heranzuführen, auch wenn die Erfahrung bisher fehlte“, erklärt die Organisatorin und Leiterin der Grundschule Mackenbach, Svenja Mühlenbrock. Oft fehle Mädchen der Mut, sich einer mit Jungs besetzten Mannschaft anzuschließen. Dass das Niveau bei den Spielerinnen hoch war, untermauerte das Finale. Im Siebenmeterschießen setzte sich die Theodor-Heuss-Grundschule Kaiserslautern mit einem 2:1 gegen die Grundschule aus Enkenbach durch.