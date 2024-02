Den Kauf eines Feuerwehrfahrzeugs und den Umbau einer Wache hat der Verbandsgemeinderat jetzt auf den Weg gebracht.

Das Weilerbacher Feuerwehrhaus ist eines von gleich drei derartigen Gebäuden in der Verbandsgemeinde, die ertüchtigt werden sollen. Verschiedene bauliche und fachtechnische Mängel müssen dort behoben werden. Der Rat vergab nun die Ausschreibung von Planungsleistungen an die Kommunalberatung. Das Ganze soll rund 12.500 Euro kosten. Auch in Kollweiler und Rodenbach stehen noch Bauarbeiten an. Während es in Kollweiler in diesem Jahr mit der Erweiterung der Wache losgehen soll, müssen in Rodenbach erst noch die Optionen am Standort geprüft werden

Die Feuerwehr Weilerbach erhält zudem Ersatz für das Drehleiter-Fahrzeug aus dem Jahr 2002: Eine Automatik-Drehleiter soll angeschafft werden. Den Auftrag für die Lieferung erhielt eine Firma aus Karlsruhe für 930.818 Euro. Da das Fahrzeug wohl Mitte des kommenden Jahres fertig werde, müsse der Betrag erst im nächsten Haushalt veranschlagt werden, stellte Bürgermeister Ralf Schwarm fest. Er gehe davon aus, dass das bisherige Fahrzeug gut veräußert werden könne, meinte er auf Nachfrage von Nicolas Ventulett (CDU). Bei Drehleitern gebe es immer eine sogenannte Zehn-Jahres-Prüfung, die erst im vergangenen Jahr erledigt worden sei.