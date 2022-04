„Rauf aufs Rad, runter mit der Rüstung!“ Unter diesem Motto ruft die Initiative „Stopp Air Base Ramstein“ zu einer Fahrraddemo auf. Los geht es am Samstag um 11.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Gedenkstätte Ramstein.

Um zwölf Uhr begeben sich die Radler auf die erste Runde um die Air Base. Um 13.50 Uhr folgt eine Zwischenkundgebung mit Pause am Parkplatz der Gedenkstätte. Die zweite Runde um die Air Base beginnt um 14 Uhr. Die Abschlusskundgebung auf dem Parkplatz an der Gedenkstätte Ramstein ist für 16 Uhr geplant. Um 17 Uhr endet die Aktion. So umreißt „Stopp Air Base Ramstein“ den Zeitplan.

Die Aktion findet im Rahmen der „Global Days of Action on Military Spending“ statt, um ein Zeichen für Frieden zu setzen, erläutern die Veranstalter. „Gerade zu dieser Zeit ist es wichtig, sich für Frieden und für Abrüstung einzusetzen. Die Bundesregierung hat, neben den bereits geplanten über 50 Milliarden, ein 100 Milliarden-Sofort-Aufrüstungsprogramm beschlossen“, heißt es in der Ankündigung. Die Kriegsrhetorik von Politik und Medien werde immer schärfer. Mit der Lieferung von Waffen an die Ukraine sei Deutschland direkte Konfliktpartei gegen Russland geworden. Die zentrale Rolle der Air Base in diesem Konflikt werde kaum kommuniziert. Wenn in Europa und weltweit Frieden gesichert werden soll, müsse die Air Base Ramstein geschlossen werden, meint „Stopp Air Base Ramstein“.